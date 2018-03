Atp, “La sede deve rimanere a Carasco”, l’attacco di Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali

Genova. Sul trasporto pubblico locale torna la polemica sulla centralizzazione “genovese” del servizio a discapito dei territori di tutta la Città Metropolitana: “Sono molto preoccupato per il possibile trasferimento della sede di Atp da Carasco a Genova. La sede di Atp a Carasco è fondamentale per tutto il Tigullio”.

Esiste infatti l’ipotesi dello spostamento della sede presso gli uffici comunali genovesi del Matitone, con possibili travasi di personale tra Atp e Amt: “Questo comporterebbe peggioramenti di un trasporto pubblico che negli ultimi anni ha retto con non poche difficoltà – spiega Pastorino – a causa di una pessima gestione del servizio da parte della politica, culminata in quella scellerata privatizzazione che per fortuna, grazie al mio esposto all’Anac, abbiamo fermato”.

A dirlo è Luca Pastorino, unico deputato ligure eletto per Liberi e Uguali: “Atp ha un ruolo fondamentale per il trasporto pubblico locale del Tigullio e questo ruolo va rafforzato con investimenti e progetti di sviluppo importanti. Soprattutto in una regione difficile come la Liguria, dove il trasporto ferroviario non è dei migliori, il servizio di Atp è indipensabile per studenti e lavoratori”