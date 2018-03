Assoutenti chiede 100 euro per ogni giorno di disagio subito dai pendolari: “Altrimenti class action”

Genova – “Davanti ad un’azienda sgovernata che mette in ginocchio l’intero paese”, Assoutenti chiede a FSI il rimborso agli abbonati di “almeno 100 euro al giorno per i danni psicofisici ed economici fatti patire ai viaggiatori da dicembre ad oggi”.

“L’azionista del Gruppo FSI (che comprende RFI, Trenitalia e ANAS) è il Governo e ad esso spetterebbe la valutazione dell’operato del management che sgoverna queste aziende, traendone le conseguenze- dice in una nota Assoutenti – Come Associazione dei Consumatori e come Comitati Pendolari nostro interesse primo è la tutela di tutti i pendolari italiani che dall’11 dicembre ad oggi hanno subito disagi e danni gravissimi grazie al disservizio offerto dal Gruppo FSI durante le giornate caratterizzate da eventi meteorologi normalissimi in inverno come una nevicata o un gelicidio”.

Oggi Assoutenti e i Comitati Pendolari Italiani Assoutenti chiedono “al Gruppo Fsi l’apertura immediata di un tavolo di conciliazione per il rimborso forfettario di almeno 100,00 € per ciascun pendolare per ciascun giorno di disagio e danno patito (psicofisico e patrimoniale) a partire dall’11 dicembre 2017 e fino al termine dell’emergenza meteo in atto”.

In caso di diniego da parte del Gruppo Fsi Assoutenti darà vita “ad una class action per la tutela dei diritti dei pendolari italiani”.