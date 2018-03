Arenzano. Termina in parità (1-1) il recupero del campionato di Promozione A, tra Loanesi ed Arenzano.

“La Loanesi è una buona compagine, ricca di giocatori di valore e provata esperienza come Giglio e Valentino – afferma Adamo Casali, vice presidente dell’Arenzano – sotto di una rete (ndr, Murabito) abbiamo fallito un penalty con Aurelio, loro sono rimasti in dieci per l’espulsione di Condorelli, mentre noi abbiamo realizzato la rete del pareggio con Nardo, nei minuti finali”.

“Sembra un paradosso, ma pur pareggiando a pochi minuti dal termine, siamo noi dell’Arenzano a dover essere rammaricati per non aver portato a casa l’intera posta; voltiamo pagina, la lotta per i play off va avanti”.