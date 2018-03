Genova. Nel fine settimana appena trascorso si è disputata a Caserta, in Campania, la seconda prova del Grand Prix Kinder+Sport riservata alla spada Under 14, che ha visto salire in pedana anche una nutrita rappresentanza ligure.

Due i podi conquistati: Anita Corradino (Cesare Pompilio) è salita sul gradino più alto aggiudicandosi la prova della categoria Allieve e, nella stessa gara, Ionela Berdianu (Club Scherma Rapallo) ha conquistato il terzo posto.

Foto 3 di 3





Bene Claudia Del Regno e Giorgia Armaleo (entrambe della Cesare Pompilio), rispettivamente sesta e settima nella categoria Giovanissime, ed Alex Patrone (Circolo Scherma Savona), ottavo nella categoria Allievi.

Da segnalare infine le buone prestazioni di Alice Ferri (Cesare Pompilio), decima fra le Allieve, e di Chiara Bavestrello (Chiavari Scherma), dodicesima fra le Bambine.

Gli Under 23 sono saliti in pedana lo scorso fine settimana a Colle si Val d’Elsa per disputare i campionati italiani di categoria.

Nessun podio quest’anno è stato conquistato dagli atleti liguri ma non sono mancati i buoni piazzamenti nel fioretto e nella spada.

Nel fioretto si sono distinti Camilla Rivano (Club Scherma Rapallo) che si è classificata nona nel fioretto femminile e Tommaso Aiello (Circolo Scherma La Spezia), dodicesimo nel fioretto maschile.

Nella spada sono da segnalare i piazzamenti di Francesca Bertoglio (Cesare Pompilio), tredicesima, Andrea Vittoria Rizzi (Chiavari Scherma), quattordicesima, Alice Cassano (Chiavari Scherma), diciottesima e di Francesco Ratto (Club Scherma Rapallo), trentunesimo.