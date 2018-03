Ambiente, quando i privati puliscono le spiagge: Voltri e Vernazzola nel concorso di Carrefour e P&G

Genova. Due gruppi privati come Procter & Gamble e Carrefour Italia hanno dato il via a una campagna per sostenere Legambiente e fornire un supporto concreto nella pulizia delle spiagge italiane: “PuliAMO le spiagge”.

Le spiagge del Mediterraneo selezionate sono 20 e, tra queste, anche due spiagge della provincia di Genova: le spiagge di Genova Voltri e di Vernazzola a Sturla. Per far rientrare queste due spiagge tra le 10 finaliste, è possibile scegliere la propria preferita entro il 31 marzo, collegandosi al sito www.puliamolespiagge.it e votando.

L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettiva finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dell’inquinamento marino e a produrre contemporaneamente un cambiamento concreto, grazie ad un’azione di pulizia in 10 spiagge italiane.

Fino al 30 settembre 2018, inoltre, acquistando in un unico scontrino almeno 3 prodotti P&G e caricandolo sull’apposita sezione del sito www.puliamolespiagge.it, per ogni scontrino inserito P&G donerà 3€ a Legambiente Onlus per la pulizia delle spiagge. L’iniziativa è valida presso tutti i punti vendita Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express e su www.carrefour.it.