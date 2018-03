Autostrade sotto la neve, allerta gialla fino alle 18 nell’entroterra: ora la situazione migliora

Genova. La protezione civile regionale, sulla base dell’ultimo bollettino meteo, ha diffuso una nuova allerta meteo per neve diramata, prolungata rispetto alla precedente secondo le seguenti modalità:

Nell’entroterra del savonese e nelle valli dell’entroterra del levante: arancione fino alle 15 di oggi, sabato 3 marzo. Gialla fino alle 18 sempre di oggi.

Nei comuni interni del genovesato, allerta gialla prolungata fino alle 18 di oggi.

Sulle autostrade. Ha nevicato fino al pomeriggio su A7, A26 e A6, anche abbondantemente nei tratti appenninici. In problemi maggiori si sono registrati sulla Genova Milano, dove è stata messa in atto una regolazione del traffico dei mezzi pesanti in entrambe le direzione tra bivio A7/diramazione A26 Trafori e il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Nel corso della giornata la situazione è andata in progressivo miglioramento.