Allerta meteo arancione a Levante, l’elenco dei comuni che domani chiuderanno le scuole

Genova. La perturbazione si sta spostando verso levante, e così l’Allerta. Se a Genova il livello Arancione terminerà alle 18 di questa sera, nel levante genovese e ligure permarrà fino alle 18 di domani.

Per questo motivo alcuni comuni stanno scegliendo in maniera autonoma di sospendere le lezioni scolastiche in base alle necessità del territorio legate al maltempo. Genova è esclusa da questo, visto che domani nel capoluogo ligure saremo già in regime di Allerta Gialla

Al momento ad aver optato per questa scelta i comuni di Rapallo, Chiavari (le scuole in area esondabile di Corso Millo, Via Castagnola e Via Santa Chiara), Santa Margherita Ligure, Casarza Ligure, Sestri Levante, Moconesi, Lumarzo, Cicagna e Riomaggiore