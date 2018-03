Allerta, via libera per Genoa-Milan, ora tutto dipende dal prato del Ferraris

Genova. La partita di campionato di serie A, prevista per oggi alle 18, potrebbe essere in “ballo” più che per l’Allerta per la tenuta del prato.

La situazione meteo, infatti, sembra essere sotto controllo: al momento non sono registrate criticità di sorte, quindi protezione civile non ha chiesto lo stop dell’incontro di calcio. Il sindaco Bucci ha parlato di una rafforzata vigilanza per i flussi dei tifosi in ingresso, quando si sarà ancora in regime di Allerta Arancione. Per il deflusso non dovrebbero esserci problemi.

Quello che preoccupa adesso è il manto erboso del Ferraris, che potrebbe aver qualche problema con la grande quantità di pioggia già caduta e che potrebbe cadere da qua al fischio di inizio. Eventuale. Salvo novità del caso, la decisione finale spetterà all’arbitro.