Allarme bomba all’ex caserma Gavoglio, chiusa via Del Lagaccio ma era un falso allarme

Genova. Aggiornamento ore 17e26. Dopo alcuni controlli le forze dell’ordine hanno confermato che si è trattato di un falso allarme.

Allarme bomba all’ex caserma Gavoglio, in via del Lagaccio. La segnalazione alla polizia è avvenuta anonimamente per telefono

Gli artificieri sono intervenuti alla ricerca di possibili ordigni.

Sul posto anche la polizia municipale e di Stato. La strada, via dei Lagaccio, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale per precauzione, fino al termine delle operazioni di ricognizione da parte degli artificieri.