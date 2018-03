Alcool test, incidenti e patenti ritirate. L’intervento dei carabinieri

Genova. Nel corso della mattinata, Carabinieri delle Stazioni di San Teodoro e Scali e Montoggio, hanno rispettivamente deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” due donne alla guida delle rispettive auto.

La prima, D.M. di 33 anni, sottoposta all’accertamento mediante etilometro, è risultata avere un tasso alcolemico di g/l 1,33. Per lei patente ritirata

Per F.S. di 46 anni, abitante in provincia di Carrara, poiché alla guida della propria autovettura, a Montoggio, mentre percorreva via Insurrezione d’Aprile, urtava un ciclomotore regolarmente parcheggiato e poi un palo dell’Enel.

Sottoposta al test alcolemico, è risultata avere un tasso alcolemico di g/l 2,12. Danni da quantificare. Patenti di guida ritirate.