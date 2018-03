Al via il 32° Trofeo Caravella nell’anno del centenario del Molassana Boero

Genova. Arriva, nella prossima settimana, l’edizione numero 32 del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria che si svolgerà da lunedì 26 marzo a lunedì 2 aprile sui campi del Molassana Boero del centro sportivo di Cà de Rissi con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, Lnd, Coni e Unicef.

Numeri, ancora una volta, da capogiro. Oltre duemila i ragazzi partecipanti, appartenenti alle leve dal 2001 al 2012, in forza a 149 squadre tra le quali le giovanili di Alessandria, Carpi, ChievoVerona, Virtus Entella, Genoa, Sampdoria e Verona. Le squadre provengono da Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto. In totale, nelle otto giornate di confronti si giocheranno ben 296 partite.

Il Molassana Boero del presidente Giovanni Franini schiererà ben 19 formazioni nelle seguenti leve: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (2 squadre), 2006 (2 squadre), 2007 (2 squadre più mista 2007-2008), 2008 (2 squadre), 2009, 2010 (2 squadre), 2011/2012 (3 squadre).

Una squadra, ancora più grande, sarà impegnata nella cura di tutti i dettagli organizzativi della manifestazione: 140 persone, operanti nei vari punti ristoro, bar, biglietterie, addetti al campo e segreteria. “Un’occasione di entusiasmo e coesione tra i soci, genitori, simpatizzanti e dirigenti della nostra società: parliamo di nuclei familiari che prendono una settimana di ferie per dedicare del tempo a noi – spiega il presidente Franini -. Dedichiamo questa edizione al nostro segretario Mauro Conte: un prezioso collaboratore, ma anche un amico e un fratello, troppo presto strappato alla vita”.

Questo il pensiero del consigliere comunale delegato allo sport Stefano Anzalone: “Il Caravella è storicamente condiviso da società provenienti da tutta Italia: ringrazio i dirigenti e tutto lo staff del Molassana Boero per il loro grande lavoro in sede di organizzazione”.

Il Molassana Boero “è una realtà vera, viva e vivace per tutta la vallata – aggiunge Antonio Micillo, presidente Coni Liguria –. Cercheremo di aiutarli ad avere almeno la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per quanto fatto, in sede di promozione del fair play e dell’etica dello sport, in questi loro primi 100 anni di vita”.

Al presidente Franini e all’intera società, sono giunti anche i complimenti del Municipio Media Val Bisagno, rappresentato dal presidente Roberto D’Avolio, dal Coni Genova e dal suo delegato Rino Zappalà, dalla Figc dall’avvocato Stella Frascà (anche in rappresentanza del presidente regionale Giulio Ivaldi) e dall’Unicef, tramite il rappresentante genovese Franco Cirio.

Il primo calcio d’inizio è fissato per lunedì 26 marzo per tutte le squadre dilettantistiche che avranno come obiettivo di arrivare alla fase finale per potersi scontrare contro le professionistiche in campo nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 aprile, giornata per tradizione dedicata anche alle premiazioni al via alle ore 16. Alla presenza di tutte le autorità istituzionali e sportive saranno, nell’occasione, applaudite le squadre protagoniste del 32° Trofeo Caravella (leve 2001-2005) e del 26° Trofeo MiniCaravella (leve 2006-2012). Lo sport è occasione di divertimento, aggregazione e rispetto del fair play.

Tra i protagonisti delle prime 31 edizioni, ci sono campioni del calibro di Gianluigi Buffon, Riccardo Montolivo, Stephan El Shaarawy, Vincenzo Fiorillo, Enzo Maresca e Stefano Eranio agli inizi della loro carriera. Quattro anni fa, la partecipazione del baby bomber Pietro Pellegri.

Il Trofeo Caravella è anche il trampolino di lancio per la grande festa del centenario del Molassana Boero, in programma sabato 12 maggio presso la propria sede ed i campi sportivi con il coinvolgimento di personaggi storici della società e l’allestimento di una mostra fotografica dedicata ai primi 100 anni di vita.