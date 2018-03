Aggredita senza motivo in Carignano, denunciata una donna

Genova. Misteriosa aggressione, ieri, in in piazza Alessi a Carignano dove una donna, senza un apparente motivo, si scagliava contro un’anziana, tirandole i capelli e procurando lesioni lievi.

Subito sul posto un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri che, dopo aver riportato la calma, ha bloccato e identificato la donna, una cittadina romena di 50 anni, gravata di pregiudizi di polizia.

Al termine degli accertamenti la donna è stata deferita in stato di libertà per “lesioni personali aggravate e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale” mentre la vittima è stata portata all’ospedale Galliera per lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.