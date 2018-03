Aeroporto di Genova, il volo per Trieste non dura neanche due mesi

Genova. Un volo nato male e cresciuto peggio. Il Genova Trieste, il cui avvio è stato rimandato per diverse settimane a causa di autorizzazioni mancanti per la compagnia è stato sospeso dopo neppure due mesi “a causa di scarse prestazioni commerciali”.

Il vettore FlyValan, che aveva dato il via ai collegamenti sulla tratta tra la Ligura e il Friuli Venezia Giulia lo scorso 23 gennaio ha comunica attraverso un tweet di aver deciso di sospendere in via temporanea il collegamento tra i due capoluoghi a partire dal prossimo 13 marzo.

Il vettore sottolinea inoltre che “nessun passeggero verrà coinvolto da questa decisione”, a conferma del fatto che la domanda da parte del mercato evidentemente doveva essere al di sotto delle attese. L’operativo della compagnia prevedeva una frequenza trisettimanale, servita con un Atr 72-500 da 68 posti basato al Cristoforo Colombo di Genova, e avrebbe potuto costituire un’opportunità turistica ma anche business, si pensi ai collegamenti tra le due sedi Fincantieri.

Fly Valan decided to momentarily stop the operation for the route GOA-TRS from March 13 due to poor commercial performance. No passengers will be affected by this interruption in activity.

