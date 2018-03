Aeroporto di Genova, da domani con Volotea si viaggia anche su Madrid

Genova. Volotea inaugura domani, venerdì 30 marzo, il nuovo volo alla volta di Madrid, disponibile tutti i lunedì e tutti i venerdì per un totale di 20 mila posti in vendita. Salgono così a 16, 15 dei quali operati in esclusiva, i collegamenti del vettore in partenza dalla Liguria, una regione che ha testimoniato la crescita, anno dopo anno, del vettore.

La low cost ha concluso positivamente il 2017 trasportando 311 mila passeggeri. Per i prossimi mesi incrementerà il numero di posti disponibili del 17% rispetto al 2017 per un totale di 422 mila biglietti. Poco meno di un anno fa Volotea ha inaugurato proprio a Genova una delle sue basi operative dove trovano impiego circa 50 persone.

“Siamo davvero orgogliosi di poter accorciare le distanze tra Italia e Spagna grazie a questo nuovo collegamento – afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Con il volo Genova – Madrid, la nostra offerta in Liguria si arricchisce ulteriormente e siamo certi che le nuove rotte in calendario per i prossimi mesi, contribuiranno a stimolare il traffico da e verso la Regione, con una conseguente ricaduta economica su tutto il territorio. Vogliamo continuare a crescere a livello locale, offrendo ai nostri passeggeri un parterre di voli ancora più ampio per volare in modo comodo, diretto e immediato verso alcune delle più belle destinazioni in Europa”.

“Grazie a Volotea, Genova si collega a un’altra grande capitale europea – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova –. Siamo grati alla compagnia aerea per questa opportunità, che porterà significativi benefici a tutta la Liguria. L’auspicio è che tanti spagnoli possano raggiungere la nostra regione per motivi di lavoro e di turismo, visto anche che il mercato spagnolo è uno dei più importanti per l’incoming sul nostro territorio. Siamo anche certi che tanti liguri e piemontesi utilizzeranno questo importante collegamento, che si affianca ai già numerosi voli di Volotea da e per Genova”.

Oltre al nuovo volo per Madrid, il vettore ha in programma altre novità: dal 26 maggio verrà inaugurato il nuovo volo da Genova verso Lampedusa, il giorno dopo il collegamento con Lamezia Terme e infine il 29 maggio gli aeromobili Volotea prenderanno il volo verso Mykonos. Le altre destinazioni sono Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Lampedusa e Lamezia Terme (queste ultime due novità 2018) – e all’estero – Ibiza, Minorca, Palma di Maiorca, Madrid (novità 2018), Atene, Santorini e Mykonos (novità 2018).