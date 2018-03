Aeroporto di Genova, da domani attivo il volo da e per Copenaghen

Genova. Prenderà il via domani, sabato 24 marzo, il nuovo volo di linea diretto Genova-Copenaghen, operato dalla compagnia aerea SAS. Si concretizza così un’ulteriore importante novità per il Cristoforo Colombo, che era stata annunciata lo scorso 16 ottobre. Con questa nuova rotta, che sarà operata due volte alla settimana (martedì e sabato), SAS sbarca per la prima volta all’Aeroporto di Genova.

Il collegamento sarà operativo da domani al 28 ottobre con i seguenti orari:

Martedì:

Partenza da Copenaghen alle 11:45 e arrivo a Genova alle 13:55

Partenza da Genova alle 14:30 e arrivo a Copenaghen alle 16:35

Sabato:

Partenza da Copenaghen alle 11:00 e arrivo a Genova alle 13:10

Partenza da Genova alle 13:45 e arrivo a Copenaghen alle 15:50

SAS impiegherà aeromobili Crj900 da 90 posti. Tra il 25 giugno e il 13 agosto la compagnia aerea utilizzerà un aeromobile più capiente (Airbus A320neo da 174 posti) per rispondere alla domanda del mercato scandinavo verso la Liguria nel picco della stagione estiva.

SAS ha studiato gli orari del volo per collegare la Liguria non solo alla Danimarca, ma anche a 19 città nei paesi scandinavi e nell’area delle Repubbliche baltiche (tra cui Oslo, Helsinki, Amburgo, Billund, Stoccolma, Riga, Vilnius, Tallinn, Göteborg, Danzica e Varsavia, per citare le più conosciute). Queste destinazioni saranno facilmente raggiungibili volando dal Cristoforo Colombo e con un solo, breve scalo nell’aeroporto di Copenaghen.