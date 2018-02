Yacht perde 200 litri di gasolio in mare: denunciato settantenne genovese

Genova. Un settantenne genovese dipendente di una cantiere nautico è finito nei guai per la perdita di gasolio da uno yacht portato da Genova a Viareggio per lavori di restyling. La ‘Darsena Italia’ del porto di Viareggio è stata bonificata da una vasta chiazza di gasolio, si stima superiore ai 200 litri: da quanto ricostruito il carburante sarebbe fuoriuscito da uno yacht a vela di 22 metri. Per questo è scattata la denuncia nei confronti di un settantenne genovese, dipendente di un cantiere nautico della zona. L’uomo era arrivato da Genova a bordo dell’imbarcazione sulla quale si sarebbero dovuti eseguire dei lavori nei prossimi giorni.

In base a quanto ricostruito non si sarebbe reso conto della perdita di gasolio, carburante che, a causa della pompa di sentina rimasta azionata durante la notte, e’ poi finito in mare. Al settantenne saranno addebitati i costi della bonifica. L’allarme per la chiazza di gasolio in mare e’ scattato dopo una telefonata alla sala operativa della guardia costiera di Viareggio.

E’ stata cosi’ messa in moto la procedura prevista dal piano locale anti inquinamento del porto di Viareggio, che ha portato all’isolamento della macchia e alla rimozione dello sversamento. Da un’ispezione delle imbarcazioni ormeggiate, la guardia costiera e’ poi risalita allo yacht a vela.