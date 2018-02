Genova. L’avvicinamento di una perturbazione determina un ulteriore aumento della nuvolosità con piogge sparse sabato e in parte anche domenica. Miglioramento nella giornata di lunedì con temperature in calo. Questa la tendenza per il fine settimana secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 17 febbraio, su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge sparse di debole o moderata intensità interesseranno al mattino il settore centro-occidentale della regione, tempo ancora asciutto tra Tigullio orientale e Spezzino. Nel pomeriggio non si escludono rovesci nelle zone interne del levante e piogge deboli o moderate lungo le coste centro-orientali e sull’Imperiese, asciutto il Savonese. Qualche nevicata non si esclude sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto sopra i 1300-1400 metri. Venti moderati da nord al mattino su Genovese e Savonese, venti deboli orientali altrove. Mare mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: In calo nei valori massimi, stazionarie le minime.

COSTA: Min +5/+8°C / Max +7/+12°C

INTERNO: Min -4/ +2 °C / Max +3/+7°C

Domani, domenica 18 febbraio, su tutta la regione si prevedono condizioni di tempo instabile. Qualche nevicata sui rilievi del levante sopra i 1000 metri e piogge deboli lungo le coste sottostanti. Brevi nevicate sopra gli 800 metri saranno possibili anche sulle Alpi Liguri, per il resto nubi irregolari con qualche schiarita e basso rischio di fenomeni. Venti da moderati a forti tra nord e nord-est. Temperature in diminuzione.

Lunedì 19 febbraio ancora vento forte, freddo, tra nord e nord-est su tutta la regione. Nubi sparse nelle zone interne senza fenomeni e in via di attenuazione dal pomeriggio. Lungo le coste condizioni maggiormente soleggiate.