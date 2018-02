Visita “di cortesia” del sindaco Bucci alla rimessa Amt

Genova. Apertura, progettualità, innovazione sono gli obiettivi che l’azienda si è data per essere sempre più un player strategico nella nuova visione di città, rafforzando il proprio ruolo non solo di operatore della mobilità ma anche di supporto all’Amministrazione nello sviluppo di un nuovo sistema di mobilità a servizio dei cittadini.

In questo contesto si colloca l’invito fatto al Sindaco Bucci di visitare l’azienda. L’incontro, presente anche il vice Sindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, è stato un’occasione per mostrare ciò che avviene “dietro le quinte” e quindi il grande lavoro necessario per fare uscire tutte le mattine 500 autobus al servizio della mobilità dei genovesi.

Durante la visita il Sindaco ha potuto toccare con mano la piena operatività delle diverse strutture interne, grazie alle visite al Centro operativo e alla rimessa di Staglieno, e l’incontro con alcuni gruppi di lavoro che si occupano di innovazione, ricerca e sviluppo.

Al Centro operativo sono stati illustrati il sistema di monitoraggio satellitare dei bus, il SiMon, con le diverse postazioni degli Addetti all’esercizio, presenti al Centro, da cui si gestisce e controlla il servizio. Il Sindaco si è intrattenuto qualche minuto con gli operatori seguendo, dal grande schermo, l’andamento del servizio bus in città.

In rimessa Marco Bucci ha incontrato gli operai, visitato l’area manutenzione e di preparazione dei mezzi dove vengono eseguiti tutti gli interventi necessari all’effettuazione del servizio. Percorrendo il perimetro della rimessa ha potuto visitare le diverse aree di lavorazione: dal lavaggio interno ed esterno dei bus agli pneumatici, dalle zone dedicate alla manutenzione preventiva alle attività più impegnative su motori e cambi; lavorazioni eseguite in spazi sacrificati per la doppia missione che hanno tutte le rimesse aziendali, di essere sia deposito che officina.

Incontrando il personale, il Sindaco ha riconosciuto e apprezzato il valore e il contributo che AMT può dare allo sviluppo di Genova. “Lavoriamo per permettere ad Amt di tornare ad essere l’azienda di trasporto più efficiente del nord Italia – ha dichiarato il sindaco lasciando l’azienda – con il nuovo piano della mobilità, che presto presenteremo alla città, partirà una vera e propria rivoluzione che vedrà Genova dotata di linee di metropolitana di superficie e mezzi a impatto ambientale zero. Tutto nel segno dell’elettrico”.

“La visita del Sindaco è stata per AMT fatto simbolico importante – ha sottolineato Marco Beltrami Amministratore unico dell’azienda – testimonia ulteriormente la vicinanza dell’amministrazione a questa azienda e si colloca in un processo di apertura e continuo confronto con tutti gli stakeholders”.