Viabilità, code sulla A10 in zono Pra’ per incidente. Rallentamenti in entrata e uscita

Genova. Continua la mattinata difficile per la viabilità genovese: a seguito di un incidente avvenuto nei pressi del casello di Pra’ si sono formate code e rallentamenti sulla A10 sia in entrata che in uscita in direzione Ventimiglia.

A causare i problemi di viabilità un incidente occorso pochi minuti fa. Sul posto i tecnici di Autostrade per l’Italia