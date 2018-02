Via Roma, Bucci: “Ora caos, mettiamo ordine. Possibili deroghe per merci al mattino, ma anche zona pedonale al pomeriggio”

Genova. “Finire nell’occhio del ciclone per un dibattito è una cosa positiva perché vuol dire che le cose le stiamo cambiando e cerchiamo soluzioni migliori, che possono essere quelle che tutti gradiscono o che servono per costruire la città del futuro”.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commenta così il dibattito che si è aperto sul futuro di via Roma dopo la proposta di tracciare parcheggi anche per le auto private.

“La mia personale opinione è che ora come ora, in quella strada – spiega – c’è un po’ di caos che deve essere messo a posto. Le merci devono essere in grado di scaricare, e si può fare al mattino, magari al pomeriggio qualcuno vuole andare a piedi, e anche questo si può consentire. Si può fare tutto – conclude – ma bisogna gestirlo in modo da dare a tutti la possibilità di usufruire della città. Questo è il valore, non certa,e te la polemica sulle righe blu, gialle o verdi”.