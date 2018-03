Ennesimo incidente nelle strade genovesi: donna investita da uno scooter in via Gramsci

Genova. Ancora un grave incidente stradale sulle strade genovesi. L’ultimo in ordine di tempo dopo che ieri una donna anziana è morta dopo essere stata falciata da un 18enne in via Timavo ieri sera. Altri due incidenti erano avvenuti negli scorsi giorni a avevano portato alla morte di due pedoni, deceduti sempre nella giornata di ieri. Su tutti gli incidenti la procura di Genova indaga per omicidio stradale.

L’incidente di quersto pomeriggio è avvenuto poco prima della 18 in via Gramsci dove una donna di circa 30 anni è stata investita da uno scooter.

Sul posto sono intervenute l’automedica Golf 3 e la croce verde genovese.

L’investimento è avvenuto a levante del semafori, quindi al di fuori delle strisce pedonali. In questo caso per fortuna le conseguenza sono meno gravi. La donna è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(articolo in aggiornamento)