Via Devoto, il video della Polizia dell’arresto dei ladri. La corsa a sirene spiegate e il fermo

Genova. Il tentivo di furto di sabato scorso è finito male: i ladri, i cui movimenti erano stati segnalati da una residente, sono stati fermati dagli agenti della polizia e arrestati.

Oggi è la stessa Polizia a pubblicare il video dell’arresto: nei pochi minuti di video si “viaggia” con la volante che da corso Gastaldi arriva in via Devoto in pochi minuti, bloccando quindi la strada ai presunti ladri.

Il filmato permettere di seguire la corsa fatta a sirene spiegate tra il traffico serale di Corso Europa, San Martino e Sturla, per poi arrivare all’epilogo