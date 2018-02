Genova. Attenzione al vento forte in Liguria. Il bollettino di vigilanza meteorologica di Arpal segnala in Liguria previsioni di quota neve in progressivo calo fino a 500-600 metri in serata. Venti forti (50-60 km/h) dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70-80 km/h sui rilievi e agli sbocchi delle valli, localmente di burrasca in serata nel settore C da Portofino alla Spezia, con raffiche anche superiori a 100 km/h sui crinali.

DOMANI, LUNEDI’ 19 FEBBRAIO. Nelle prime ore possibili deboli nevicate sui rilievi alpini possibili nel settore A della Regione e spolverate nevose sui versanti padani sopra i 400-500 m, specie su D e parte orientale di E. Venti forti dai quadranti settentrionali, localmente di burrasca nella notte con raffiche intorno 70-80 km/h sui rilievi e agli sbocchi delle valli, in graduale attenuazione nel corso della giornata. DOPODOMANI, MARTEDI’ 20 FEBBRAIO: In serata venti in nuova intensificazione fino a localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali.