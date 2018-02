Ventenni ubriachi “spaccano tutto” nel centro di Rapallo, denunciati

Rapallo. Alle due di notte di domenica qualcuno ha compito vari danneggiamenti nelle vie di Rapallo. Presso il Chiosco della Musica, sul lungomare V. Veneto, è stata rovesciata una pianta ornamentale. In n Via Marsala, gettata a terra una giostrina per bambini posta fuori dalla pasticceria “El Dolz”. In Via Mameli abbattuto il grosso ombrellone di un bar. Per ultimo, sferrato un calcio alla vetrina della libreria “Tigullio Libri”, danneggiando il vetro antisfondamento.

Immediatamente sono state avviate indagini da parte del commissariato di polizia di Rapallo che avvalendosi, in primo luogo, delle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune, ma anche di telecamere private, e grazie a ulteriori testimonianze, ha identificato gli autori dei danneggiamenti.

Si tratta di due 22enni, uno di Rapallo e l’altro di Santa Margherita Ligure, privi di precedenti penali. I due giovani si sono assunti la responsabilità di quanto accaduto, spiegando che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno abusato di sostanze alcoliche e non si sono resi conto di ciò che facevano, realizzando solo il giorno successivo che gli autori dei danneggiamenti di cui si parlava sui giornali e sui social erano proprio loro.

Entrambi si sono dichiarati dispiaciuti per il comportamento tenuto e hanno espresso la volontà di riparare ai danni cagionati con la loro condotta. I due autori del reato sono stati denunciati a piede libero.