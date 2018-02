Vende pellet su Internet, intasca 500 euro e poi scompare: denunciato quarantenne

Genova. Un quarantenne di Savignone è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per una vicenda legata ad una vendita on line.

Dopo aver messo in vendita bancali di pellet, su un sito Internet specializzato, l’uomo è stato contattato da una cinquantenne genovese, interessata all’acquisto della merce, ma dopo aver intascato la somma di 512 euro versata dalla donna, si è reso irreperibile.

A seguito della la denuncia della donna i carabinieri sono riusciti ad identificarlo.