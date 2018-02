Genova. In queste ore in cui l’inverno sembra essere tornato “normale”, con temperature degne di questo nome che hanno “spazzato” la finta primavera delle settimane scorse, in Val d’Aveto va in scena uno degli spettacoli più belli che la nostra terra sa offrire: la neve sui monti, con lo sfondo del mare.

In queste foto, scattate da Valerio Lastrico, sociologo e Guida Ambientale Escursionistica genovese, possiamo ammirare tutto lo spettacolo dei nostri monti, e delle nostre foreste, imbiancate con “bulaccate” di neve.

Le immagini sono state prese nella giornata di ieri, presso la Foresta del Monte Penna, all’interno del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, uno dei tesori, forse mai abbastanza conosciuto, della nostro ricchissima regione