Under 20: Andrea Vittoria Rizzi undicesima e qualificata ai campionati italiani di spada

Chiavari. Nel fine settimana appena trascorso erano di scena a Roma gli Under 20 per la seconda prova nazionale, valida per la qualificazione diretta ai campionati italiani in programma a Verona a fine maggio.

Buoni i risultati ottenuti dagli atleti liguri: il migliore è l’undicesimo posto conquistato da Andrea Vittoria Rizzi (Chiavari Scherma) nella spada femminile, in una lunga gara che ha visto la partecipazione di ben 260 schermitrici, seguito dal sedicesimo posto ottenuto da Tommaso Aiello (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile.

Buoni piazzamenti per Filippo Severini e Giorgio Ivaldi (entrambi della Cesare Pompilio) rispettivamente ventiseiesimo e trentaduesimo nella spada maschile.

Al termine delle due prove si sono qualificati direttamente per la fase finale dei campionati italiani Tommaso Aiello (Circolo Scherma La Spezia) nel fioretto maschile, Andrea Vittoria Rizzi (Chiavari Scherma) nella spada femminile, Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) e Franco Alchiede Simonato (Cesare Pompilio) nella spada maschile.

I sedici posti ancora a disposizione per completare il quadro di partecipazione ai campionati italiani verranno assegnati nella prova di Coppa Italia Giovani in programma in aprile a Casale Monferrato.