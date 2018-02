Under 16 femminile: Normac AVB “B” campione territoriale

Genova. Il primo importante traguardo della stagione è stato raggiunto dalle ragazzine dell’Under 16 della Normac AVB “B” che domenica 25 febbraio hanno conquistato il titolo territoriale Under 16; un titolo che mancava nel palmarès della società e che è arrivato con questo gruppo guidato da Vito Piziali e Andrea Barabino.

Una squadra formata in gran parte dalle giocatrici che in questi anni avevano già vinto i titoli regionali di Under 12, Under 13 e Under 14, a dimostrazione della bontà della scuola Normac AVB.

In uno sport come il volley dove i numeri sono fondamentali ce ne sono alcuni davvero importanti: 18 gare disputate e tutte vinte per 3 set a 0, senza mai concedere nulla alle avversarie.

Nei quarti di finale scontro in famiglia con le compagne, avversarie per un giorno, della Normac AVB “G”; in semifinale doppia vittoria contro la Santa Sabina e poi l’epilogo al PalaDiamante con la vittoria sul VGP.

Ancora numeri importanti, perché se il risultato dice 3 a 0, i parziali dei tre set (26-24, 26-24, 25-23) parlano di un incontro tirato giocato dalle due formazioni allo spasimo. Una partita forse non bella ma molto sentita con la tensione alta da entrambe le parti. La Normac AVB “B” vince grazie ad un forte organico e probabilmente alla maggiore lucidità con cui ha saputo gestire i momenti difficili della partita.

Ora entrambe le squadre disputeranno la fase regionale nel weekend del 24 e 25 marzo in un girone con le sei migliori formazione della regione.

Il presidente Carlo Mangiapane ha voluto ringraziare tutti e ha affermato: “Una società diventa grande con la partecipazione di dirigenti, allenatori e famiglie. Un grande e sentito ringraziamento alle ragazze per questa prima grande soddisfazione della stagione”.