Ubriaco nei vicoli della movida, minaccia i passanti con una lama da barba: denunciato

Genova. Ieri sera, durante un servizio di controllo nella zona della movida, i poliziotti del commissariato Centro, del reparto prevenzione crimine oltre che della scientifica hanno identificato complessivamente 58 persone, 29 delle quali con precedenti penali o di polizia.

Sei cittadini stranieri, non in regola con la normativa sull’immigrazione, sono stati accompagnati in sede e messi a disposizione dell’ufficio immigrazione. Tra di essi, un 26enne tunisino che, sorpreso ubriaco in via dei Giustiniani mentre agitava pericolosamente una lama da barba all’indirizzo di alcuni passanti, è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza manifesta.

Il cittadino tunisino, con precedenti di polizia, sarà espulso dall’Italia. Agli altri cinque stranieri è stato notificato il decreto di espulsione. Altri due cittadini stranieri verranno espulsi dall’Italia con accompagnamento al medesimo Centro di Permanenza per il Rimpatrio.