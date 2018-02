Tursi, malore in aula per il consigliere Grillo. Lauro: “Martedì prossimo sarà in aula”

Genova. Malore questo pomeriggio per il consigliere di Forza Italia Guido Grillo che all’inizio della seduta di oggi è inciampato su un gradino della sala rossa forse a causa di un capogiro.

Grillo è stato accompagnato in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera per il trauma cranico riportato.

Secondo quanto riferito dalla capogruppo del partito Lilli Lauro a fine seduta “il consigliere Grillo è vigile ed è stato ricoverato per degli sbalzi di pressione. Al momento è stato raggiunto dalla figlia, sarà visitato ma sono sicura che martedì prossimo potrà presentare la sua mozione”.