Treni, scatta il piano emergenza neve: in Liguria cancellazioni tra il 30% e il 50%

Genova. Sarà una giornata difficile per chi dovrà spostarsi in treno, a Genova e dintorni, ma non solo. In seguito all’allerta neve arancione (rossa per l’imperiese) diramata dalla protezione civile della Liguria, Rfi ha deciso di attivare il livello “emergenza grave” del piano neve e gelo.

Questo significa che oltre ad azioni “in più” – come una maggiore comunicazione ai cittadini – ci saranno diversi servizi in meno. A questo corrisponde la “riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali” che saranno cioè ridotti in relazione all’infrastruttura disponibile con questo livello di emergenza. Si tratta di un 30% in meno complessivo nei servizi, e di un 50% per quanto riguarda i treni regionali.

Nello specifico, linea per linea

Linea Genova Voltri – Genova Nervi: cancellati tutti i treni metropolitani; operativi i treni degli altri sistemi passanti

Linea Genova Brignole – Busalla: cancellati tutti i treni con origine/termine corsa Busalla; operativi i treni della linea Genova Brignole – Busalla-Arquata

Linea Genova Brignole – Acqui Terme: operativo il 55% dei servizi

Linea Savona – Torino/Alessandria/Acqui Terme: operativo il 60% dei servizi e tutti i treni regionali veloci Ventimiglia – Savona – Torino

Linea Savona-Ventimiglia: operativo il 65% dei servizi

Linea Sestri Levante – Savona: operativo il 75% del servizio

Linea Genova – Milano: confermati tutti i treni regionali veloci con origine/destinazione Milano; alcune corse avranno origine/termine a Milano Rogoredo

Previste cancellazioni puntuali di servizi con origine/termine corsa La Spezia.

Sulla Linea Tirrenica sarà operativo il 90% dei servizi a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), sulla Genova – Milano il 70% dei treni Intercity.

Il dettaglio dei provvedimenti sarà consultabile all’indirizzo online trenitalia.com/situazione maltempo.