Trasporto pubblico, il “sabato di fuoco” di Amt, tutte le variazioni per partita e manifestazione

Genova. Sabato intenso per la viabilità cittadina: la concomitanza tra partita di calcio tra Sampdoria e Torino e manifestazione antifascista con corteo tra De Ferrari, piazza Alimonda e via Montevideo ha obbligato ad alcune variazioni del servizio di trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda l’incontro calcistico, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

16.00 16.15 16.35 16.50 17.10 17.25 17.45

CM corse da Caricamento:

16.03 16.20 16.34 17.00 17.12 17.35 17.46

KM corse da piazzale Kennedy:

16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50

SM corse da piazza Acquaverde:

16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14 (Brignole – Molassana), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio).

A seguito, invece, delle chiusure al traffico di piazza Alimonda e via Montevideo, previste per la manifestazione-corteo antifascista, dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze le linee 17, 17/, 44, 45, 85, 86, 87, 685, 686 e 687 modificheranno i percorsi come di seguito indicato.

Linee 16, 17 e 17/

Direzione levante: i bus, giunti in via Invrea, svolteranno per corso Torino, tunnel ferroviario, via Giacometti, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, Via Barrili e corso Gastaldi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 45, 86 e 87

Direzione levante: i bus, provenienti da piazza Verdi, transiteranno per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori e corso Gastaldi

dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

Linee 44, 85, 685, 686 e 687

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Tommaseo, transiteranno per via Pozzo, via Dassori e corso Gastaldi dove riprenderanno percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Tolemaide, transiteranno per via Tolemaide, corso Torino, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.