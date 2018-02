Toti su Di Maio: “Sembra uccello malaugurio”

Genova. “Benvenuto a Di Maio ma il suo messaggio credo non sia gradito a chi sogna una Liguria più ricca, più prospera e con più lavoro”. Il Presidente della Regione Liguria, Giovannni Toti, commenta così la visita del candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, che sarà nel capoluogo ligure sabato.

“La calata di Luigi Di Maio a Genova – prosegue Toti – assomiglia un po’ all’arrivo dell’uccello del malaugurio, con il dovuto rispetto per la persona. Chi arriva a dirci che non abbiamo bisogno del Terzo valico, peraltro finanziato, in costruzione e nei tempi previsti, chi arriva a dirci che non abbiamo bisogno della gronda, della grande diga del porto, chi arriva a dirci che le navi e la logistica non sono il nostro modello di sviluppo francamente credo che abbia poco da dire ai liguri e al paese”.

“Sopratutto a quella locomotiva del Nord Ovest – conclude Toti – che dei porti liguri e delle nuove infrastrutture ha bisogno come il pane”.