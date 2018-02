Topi d’appartamento in azione con il flessibile: aperte cassaforti a San Quirico e Cornigliano

Genova. Doppio furto ieri notte in via San Quirico in Valpolcevera e in va Cervetto a Cornigliano.

In entrambi i casi i ladri dopo essere riusciti a forzare le porte di ingresso delle abitazioni sono riusciti ad aprire la cassaforte grazie all’ausilio di un flessibile. Nel caso di via San Quirico il bottino è stato di circa 500 euro. Cinquemila euro in monili d’oro invece è fruttato il colpo a Cornigliano.

In entrambi i casi indaga la polizia.