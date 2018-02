Top

Barreto In crescita da qualche partita oggi trova anche il gol. Preciso anche in fase di suggerimento.

Caprari Giampaolo lo inserisce dal primo minuto vista la squalifica di Ramirez e lui lo ripaga con una prestazione notevole: grinta e precisione, sempre pericoloso e soprattutto vero punto di riferimento per i compagni

Torreira Consueta diga a centrocampo, ma anche un prezioso contributo in fase di possesso palla

Flop

Zapata L’unico un po’ sottotono, non è il solito satanasso inarrestabile, poco preciso quando gli capita la palla per far gol