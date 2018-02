Top

Torreira Segna ancora, compie il primo vero errore a otto minuti dalla fine, le sue diagonali in copertura sono efficaci e quando deve toglier palla è rognoso come un pincher contro i cani più grandi di lui.

di 60 Galleria fotografica Sampdoria Vs Torino Serie A 23° Giornata









Ramirez Partita non facile, ma è l’unico che riesce a saltare l’uomo e a provare a dare ordine alla squadra. La tecnica, con il campo in condizioni migliori, c’è e si vede.

Viviano Manca sempre un po’ in reattività ma non in coraggio, salva un paio di volte il risultato.

Flop

Murru Soffre tantissimo su Iago Falque nel primo tempo, non la sua miglior serata. Nella ripresa migliora, anche grazie a una maggiore copertura di Linetty. Spinta sulla fascia nulla.

Ferrari Va in crisi un paio di volte, soffrendo i problemi di Murru sulla sinistra, la deviazione sfortunata nella propria porta non c’entra, è tuttavia bravo ad abbassarsi in barriera in occasione della rete di Torreira.

Kownacki Non ha dato il solito apporto una volta subentrato, piuttosto anonimo.