Rapallo: tetto in fiamme, paura in centro

Rapallo. Paura questa sera nel centro di Rapallo per un incendio divampato all’ultimo piano di un palazzo nella zona centrale della cittadina del Tigullio.

L’allarme è scattato intorno alle 21 per un tetto in fiamme in via alla Torre Civica, a pochi metri dal palazzo comunale. L’incendio è probabilmente stato causato da un problema ad una canna fumaria, ma le cause sono in via di accertamento. Gli abitanti sono stati fatti allontanare.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco in azione con l’autoscala. L’intervento dei pompieri è ancora in corso.