Terremoti: due scosse nel Sud della Francia avvertite anche in Liguria. Venerdì la terra aveva tremato in Val d’Aveto

Genova. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 e’ stata registrata cinque minuti dopo la mezzanotte in territorio francese ed avvertita anche in Liguria. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e’ stata poi registrata alle 5:47 in territorio francese, anche questa avvertita anche in Liguria.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ultimo sisma ha avuto ipocentro a 16 km di profondita’ ed epicentro 95 km a ovest di Sanremo (Imperia). Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa di magnitudo 3 a mezzanotte, secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 18 km di profondita’ ed epicentro 99 km a ovest di Sanremo (Imperia).

L’altro ieri molta paura ma fortunatamente nessun danno a cose o persone, per la scossa di terremoto che aveva interessato la Val d’Aveto alle 2.36 di notte. Il sisma aveva raggiunto magnitudo 2.3 ed è stato avvertito distintamente nella zona di Rezzoaglio e di Santo Stefano d’Aveto. L’istituto nazionale di geologia e vulcanologia localizzato la scossa a 5 km di profondità.