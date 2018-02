Tentano furto in casa ma vengono scoperti da cittadino e bloccati dalla polizia: due arrestati

Genova. Ieri notte la Polizia di Stato di Genova è intervenuta in Corso Martinetti dove un cittadino ha segnalato due soggetti che stavano tentando di introdursi all’interno del giardino di un’abitazione.

Grazie alla descrizione fornita, la polizia è riuscita a rintracciare i due, mentre tentavano di scappare poiché accortisi di essere stati scoperti. Uno di loro aveva con sé un cacciavite della lunghezza di 22,5 cm.

Gli arrestati sono due georgiani di 30 e 33 anni, quest’ultimo tratto in arresto più volte nel 2017 per furto in abitazione. Fissata per questa mattina la direttissima.