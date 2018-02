Super Emma Quaglia. Sua anche la Mezza delle Due Perle

Grande appuntamento sulla riviera di levante per l’edizione 2018 della Mezza delle Due Perle di Santa Margherita Ligure che ha attirato numerosi podisti da tutta Italia per una cornice davvero unica e suggestiva su un tracciato panoramico, ma comunque non privo d’insidie. Ad imporsi su quasi 900 avversari è stato Eyob Faniel italo-eritreo fresco vincitore della “sua” Venice Marathon dato che è portacolori del Venicemarathon Club. Per lui il tempo è stato di 1:05:18.

Alle sue spalle il ruandese trapiantato in Veneto, Primien Manirafasha dell’Atletica Dolomiti Belluno che paga un distacco dal primo di 33” , ma tiene saldamente la seconda posizione dall’attacco del primo dei genovesi El Mehdi Maamari della Cambiaso Risso che resta tre minuti in ritardo rispetto a Eyob. Ai piedi del podio Pasquale Roberto Rutigliano dell’Olimpia Eur, seguito al quinto posto dal lombardo Ahmed Nasef dell’Atletica Desio.

Buona prova della coppia genovese Corrado Pronzati e Diego Picollo che ottengono il settimo e ottavo posto con la casacca dei Maratoneti Genovesi. Poco dietro Alberto Gattinoni del Gruppo Città di Genova che si attesta in nona posizione, preceduto da Silvio Paluzzi dell’Asd Mondovì – Chiusa Pesio. Decimo lo spagnolo Martin Fiz del Bikila Running.

Gioisce il podismo ligure al femminile invece con la grandissima prestazione di Emma Quaglia che vola cogliendo un primo posto che non ha davvero storia. L’atleta della Cambiaso Risso chiude in 1:15:14 lasciando solo le briciole alle avversarie. La seconda infatti è un’altra ruandese, Clementine Mukandanga del Runner Team 99 che si piazza in 33^ posizione assoluta completando il percorso in 1:23:43. Terza la piemontese Romina Casetta del Gsr Ferrero che termina 45^.