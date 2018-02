Genova. Intervento particolare questa mattina per gli uomini del distaccamento Genova Est. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in Via Tabarca a Sturla per la rimozione di un’autovettura dalla spiaggia.

Una signora, per motivi a noi sconosciuti, ha imboccato la stradina che porta verso il mare attraverso la spiaggia fino a che non è affondata nella sabbia e li è rimasta bloccata.

Tramite l’uso del vericello del fuoristrada i pompieri sono riusciti a recuperare il mezzo. Sul posto la polizia Locale per gli adempimenti del caso.