Sturla, 20enne tenta furto in appartamento, sperona auto della polizia e spintona gli agenti

Genova. Tentata rapina, riciclaggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo d’arma ed utilizzo di targa falsificata. E’ la sfilza di reati per il quali la polizia ieri sera ha arrestato un ventenne genovese incensurato.

I fatti. Ieri sera le volanti della Questura sono intervenute a seguito della segnalazione di quattro persone a bordo di due scooter che si aggiravano in modo sospetto in Via Devoto. All’arrivo della prima volante uno degli scooter, condotto da un giovane, nel tentativo di fuggire ha speronato a forte velocità la pantera per poi finire contro un muro. Il centauro ha abbandonato il mezzo ancora in moto e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato in Via Sturla spintonando i poliziotti.

Il giovane fermato, un genovese 20enne incensurato, è stato trovato in possesso di un apparato radio con auricolari, due paia di guanti, una torcia e uno spray al peperoncino illegale. Lo scooter, un Honda SH, è risultato rubato e con targa contraffatta. Nel bauletto i poliziotti hanno trovato e sequestrato due flessibili con dischi e prolunga, una mazzetta da 2 chili, un piede di porco, tenaglie, guanti, corde, tre zainetti, un apparato radio, una torcia, un binocolo, oltre ad un secondo spray al peperoncino, due caschi e due chiavi di accensione per scooter.

I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire i movimenti dei quattro: arrivati in Via Devoto a bordo di due scooter, hanno individuato il potenziale obiettivo, quindi i due passeggeri sono scesi mentre i conducenti si sono defilati, continuando a indossare i caschi pronti per la fuga. I primi due nel frattempo si sono introdotti in un giardino e, dopo aver manomesso il sistema d’allarme con una schiuma, hanno tentato di forzare una porta, ma sono stati interrotti dall’arrivo delle volanti e sono fuggiti insieme al centauro del secondo scooter.