Stelle nello Sport: al via i progetti 2018 nelle scuole

Genova. Promuovere nelle scuole i valori dello sport e incontrare ogni anno oltre 5.000 ragazzi attraverso un calendario di incontri promossi sotto l’egida del Coni Liguria e in collaborazione con il Miur. Da cinque anni, la famiglia dei progetti di Stelle nello Sport si è arricchita con Una Classe di Valori, il format che prevede l’incontro con i campioni dello sport all’interno delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Le stelle sportive incontrano i giovani con l’obiettivo di trasmettere loro, attraverso storie, aneddoti e confronto diretto, i valori che lo sport riesce a insegnare. Dallo scorso anno gli incontri sono aumentati con sessioni dedicate al tema dell’Educazione Alimentare, ideate e realizzate allo scopo di far comprendere agli studenti il valore del cibo come prezioso “carburante” per affrontare gli impegni di studio e sport. E sempre dallo scorso anno la presenza del progetto Stelle nello Sport nelle scuole si è ulteriormente rinforzata grazie al concorso Il bello dello Sport che permette agli alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la Liguria di esprimere con un disegno o un pensiero cos’è, per loro, il bello dello sport.

Un percorso di tre mesi molto intenso che riparte domani dall’IC Cornigliano. Subito la prima sessione sull’alimentazione e poi martedì 13 febbraio l’incontro con il quattro volte campione d’Italia di rugby, oggi istruttore, Paolo Ricchebono. Lunedì 12 febbraio, presso la Scuola Elementare Jesse Mario, interverrà Martina Mongiardino, campionessa e primatista mondiale di nuoto in apnea. A Sestri, nel teatro della Scuola Elementare Rodari, Stelle nello Sport porterà il motociclista Christian Gamarino. Mercoledì 21 febbraio, l’IC Quinto Nervi abbraccerà lo spadista azzurro Gabriele Bino. Martedì 27 febbraio la nuotatrice azzurra Claudia Tarzia recherà visita alla Scuola Elementare Giovine Italia. L’IC Oregina, mercoledì 7 marzo, accoglierà il nuotatore paralimpico Andrea Cadili Rispi. Sarà il triplista Simone Calcagno il testimonial dell’incontro presso l’IC Rivarolo in programma martedì 13 marzo. Camilla Fadda, campionessa di pugilato, sarà all’IC San Teodoro giovedì 15 marzo. Il giorno dopo, a Savona, presso l’IC Savona 4, interverrà l’arciera Chiara Rebagliati. L’IC San Francesco da Paola sarà, martedì 27 marzo, la sede dell’incontro con la vicecampionessa olimpica Teresa Frassinetti. Mercoledì 28 marzo la vogatrice Benedetta Bellio incontrerà gli studenti di Diano Marina e poi di Albenga. Sempre a marzo Stelle nello Sport raggiungerà Sanremo con l’olimpico di vela Diego Negri per parlare con gli alunni dell’IC Centro-Ponente. Fitto anche il calendario delle lezioni di Educazione Alimentare che arriveranno fino allo spezzino, presso l’IC Follo.

E’ iniziata anche la distribuzione dei kit per partecipare al concorso. Dopo il successo dell’iniziativa nel 2017 con oltre 3500 elaborati raccolti, l’obiettivo è quest’anno quello di distribuirne 10.000 su cui gli studenti dovranno valorizzare i messaggi positivi legati allo sport. I migliori elaborati di ogni classe saranno premiati alla Festa dello Sport e alla Scuola che avrà prodotto il maggior numero di elaborati sarà omaggiato un buono di 300 euro in servizi e noleggio pullman per gite scolastiche.

Una grande maratona che finirà proprio al Porto Antico di Genova dal 18 al 20 maggio alla Festa dello Sport. Il venerdì 18 maggio sarà il giorno dedicato agli studenti con l’Olimpiade delle Scuole promossa al fianco del Coni e tante iniziative che coinvolgeranno migliaia di studenti di tutta la Liguria sui 150 mila metri quadrati del Parco Olimpico allestito a Genova.