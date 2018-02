Special Basket: una giornata ricca di emozioni al palasport di Manesseno

Sant’Olcese. C’è la neve a far da cornice alla prima tappa di Special Basket 2018, organizzata dal BIC Genova, che riesce per l’ennesima volta a far vivere una bella esperienza all’interno di un evento sportivo atteso da tempo dalle squadre partecipanti.

Le formazioni di Genova, Milano, Alessandria e Reggio Emilia ieri si sono affrontate tra di loro presso il palazzetto dello sport di Manesseno, giocando ogni palla con il massimo impegno. Non sono mancate vere e proprie giocate di alto livello, tiri da tre punti da posizioni impossibili, passaggi precisi e difese ben organizzate.

Il BIC Genova non si è fermato alla sola organizzazione del torneo ma è andato oltre. Nel pomeriggio, durante l’ultima partita, sugli spalti erano presenti i bambini del gruppo mini basket che così hanno potuto vedere dal vivo una partita con i ragazzi “special”. Le sorprese non sono mancate: infatti, dopo essere scesi dalle tribune ed entrati in campo, hanno potuto prima fare degli esercizi con loro e poi giocare una vera e propria partita a squadre miste.

Che emozioni per questi atleti in campo che si scambiavano il pallone e provavano ad andare a canestro, che emozioni anche da parte dei genitori che, ignari di quello che sarebbe successo subito dopo, sono stati invitati a scendere in campo per concludere il pomeriggio con un’ultima partita bambini contro mamme e papà.

Lo sport è strumento di educazione, rispetto e inclusione sociale ed è proprio in queste occasioni che escono fuori le qualità di un’associazione come quella del BIC Genova e di tutto il suo staff che da molti anni dimostra di essere protagonista in questa materia.

I risultati della giornata:

Bic Genova A – Limbiate A 12-22

Cissaca Bulls – Limbiate A 20-09

Bic Genova A – Scandiano 22-20

Cissaca Bulls – Scandiano 27-21

Bic Genova A – Cissaca Bulls 15-34