Spaccio di droga: arrestati due quarantenni, uno era affidato in prova ai servizi sociali

Tigullio. Due arresti a seguito di servizio antidroga nel Tigullio ad opera dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, a Chiavari, i carabinieri della aliquota operativa del nucleo radiomobile, hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti B.M., 44 enne, genovese, residente a Ne (GE), il quale a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di gr. 500 di hashish. Arrestato, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

A Sestri Levante, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno proceduto all’arresto di di P.D., 40 enne, messinese, residente a Sestri Levante, gravato da pregiudizi di polizia e attualmente sottoposto in affidamento in prova ai servizi sociali, il quale, nel pomeriggio, a seguito di controllo da parte degli operatori, veniva trovato in possesso di stupefacenti tipo marijuana.

Successiva perquisizione domicilaire permetteva di rinvenire ulteriore stupefacente, tra cui 80 gr. di eroina . Arrestato veniva trasferito presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza prevista per domani.