Spacciatori in età da pensione arrestati in via Pré, vendevano eroina

Genova. In tarda mattina i carabinieri hanno sorpreso, nella zona di via Pré, due anziani che in cambio di alcune banconote cedevano a un uomo, poi risultato un 45enne spezzino, alcune dosi di droga, eroina.

I due pusher sono stati bloccati e identificati in un 74enne genovese abitante nella stessa via, e un 61enne di origine tunisina, entrambi pregiudicati. Una volta perquisita la casa di uno dei due, e trovati altri 15 grammi della stessa droga e 4450 euro, sono stati tratti in arresto per “vendita di sostanze stupefacenti”.

Poco più tardi, i carabinieri della stazione di San Teodoro, in piazzale Kennedy, hanno arrestato per lo stesso reato un tunisino di 29 anni, già gravato di pregiudizi di polizia, in quanto aveva appena venduto 2 grammi circa, sempre di eroina, a un genovese di 34 anni. Lo spacciatore, perquisito è stato trovato in possesso di 80 euro, sequestrati con droga.