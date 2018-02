Sori, fuga di gas in via Cairoli, strada chiusa e case evacuate

Sori. Intorno alle 17 di questo pomeriggio è scattato un intervento di emergenza dei vigili del fuoco, insieme alla polizia locale, per una fuga di gas che sta interessando via Cairoli, a Sori.

Il problema si è creato all’altezza delle piscine. Alcune abitazioni sono state evacuate.

La chiusura della strada sta creando non poche problematiche per la circolazione perché la via è quella che conduce alle frazioni dell’entroterra. L’alternativa è transitare per Recco – Uscio.