Solidarietà con i lavoratori Omba, lunedì sciopero in ASG Superconductors e Paramed 

Genova. Lunedi 26 febbraio 2018 dalle ore 11 alle 12 in ASG Superconductors e Paramed si svolgerà lo sciopero in solidarietà con i lavoratori Omba di Vicenza. Questi, in “trasferta” a Genova, manifesteranno davanti ai cancelli dello stabilimento di corso Perrone in difesa di 120 dipendenti di cui si annuncia il licenziamento.

“La perdita del lavoro è un fatto drammatico e per questo motivo pensiamo sia un nostro dovere lottare e manifestare insieme ai lavoratori di Vicenza”, scrive la Fiom Cgil di Genova in un volantino.

Omba Impianti & Engineering Spa è un’azienda leader nelle opere infrastrutturali in acciaio; i soci proprietari, Davide e Mattia Malacalza, a fine 2017 hanno annunciato la decisione di chiudere l’azienda, con il licenziamento di tutti i 120 dipendenti, rifiutando la richiesta di ricapitalizzazione del CdA a copertura del debito accumulato. Durante gli incontri finora svolti in Confindustria, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, la direzione ha dato solo la disponibilità a trovare nuovi acquirenti, soluzione che non tranquillizza i lavoratori e il sindacato perché serve più tempo di quello che ci è concesso dalla procedura di mobilità.

Trovare tempo è ciò che vogliono i sindacati per dare continuità al sito industriale ed evitare non solo la perdita dei posti di lavoro, ma evitare la dispersione del patrimonio di professionalità e conoscenze maturate in quasi 70 anni di storia dell’azienda. Questo potrebbe avvenire se si agevola l’arrivo di un acquirente e, nella continuità, chiedere la Cigs temporanea per riavviare la produzione.