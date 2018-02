Soccorso Alpino e 118, l’esercitazione congiunta in Val D’Aveto, tra neve e incidenti (simulati)

Genova. Sabato 10 Febbraio si è svolta a Santo Stefano d’Aveto un’esercitazione congiunta tra la Stazione di Rapallo–Val d’Aveto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e gli operatori del 118 Tigullio.

L’esercitazione è stata effettuata sulle piste della località sciistica, per poter simulare interventi che verosimilmente potrebbero verificarsi e per far si che il personale del CNSAS e gli operatori del 118 possano operare in caso di emergenza conoscendo le capacità e le rispettive tecniche di soccorso.

Sul posto i dodici operatori del 118 hanno potuto apprendere i rischi di un soccorso su neve e le difficoltà nel raggiungere l’infortunato, mentre i tecnici del CNSAS hanno sperimentato in ambiente le migliori tecniche di movimentazione di un paziente traumatizzato.

Sono state due le simulazioni di soccorso nella prima, il soccorso di uno sciatore che dopo una caduta scivolava a valle della pista procurandosi diversi traumi dovuti anche dall’impatto con un albero, per il recupero, dopo stabilizzazione del paziente, è stata usata la barella Kong assicurata.

Nel secondo scenario i tecnici del CNSAS hanno potuto mettere in pratica e spiegare le tecniche di soccorso in valanga con ARTVA pala e sonda. La giornata è stata molto importante al fine di migliorare sempre di più la sinergia e la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti nel soccorso per poter portare al paziente le migliori cure e tecniche possibili.