Si è spenta Angela Burlando: fu vice-questore ai tempi del G8, si spese per la sicurezza delle donne

Genova. E’ morta nella notte, a 79 anni, Angela Burlando, ex vice questore di Genova ai tempi del G8 (esperienza che la segnò fortemente per i fatti tragici a esso legati), ormai in pensione da alcuni anni, dopo diverse esperienze in politica.

Angela Burlando fu una delle prime donne a essere entrate in Polizia e a lungo si occupò anche di diritti delle donne nelle forze dell’ordine in ambito sindacale. Ma non solo. Creò una speciale “squadra antistupro” che la rese celebre anche in ambito internazionale. Non solo tematiche “in rosa”: si occupò anche di gestione delle tifoserie calcistiche.

Dagli anni 2000 fu candidata per il centrosinistra, con l’Ulivo, e fece parte del consiglio comunale dei sindaci Pericu e Vincenzi. Diede il suo contributo anche mettendosi in gioco alle primarie poi vinte da Marco Doria. Lascia il marito, e due figli. In queste ore cordoglio dal mondo politico e civile genovese oltre che da molti colleghi ed ex colleghi.

Il funerale si terrà venerdì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Zita, a Genova. Alle 18 di giovedì, invece, il rosario nella stessa parrocchia.